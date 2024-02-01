На Дону директор техникума подозревается во взятках в крупном размере

Два года один из студентов платил ей за сдачу зачетов и экзаменов.

В Волгодонске возбуждено уголовное дело в отношении врио директора одного из техникумов. Она подозревается в получении через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ)

По данным следствия, с 2021 по 2023 год подозреваемая «неоднократно получала взятки через посредника от студента техникума за сдачу зачетов и экзаменов». При этом учащийся никакие экзамены не сдавал и, более того, регулярно прогуливал занятия. Общая сумма взяток составила более 170 тыс. рублей.

Разоблачили взяточницу следователи регионального следственного управления и сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантки меры пресечения. Ранее следователем в суд направлены уголовные дела в отношении посредника и взяткодателя, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Фото: следком по региону