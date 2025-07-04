На Дону будут судить за взятку сотрудника ГУФСИН

Деньги он взял с осужденного за передачу ему мобильного телефона.

В Аксайском районе Ростовской области пойдет под суд сотрудник ГУФСИН, уже бывший, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает региональный следком.

По данным следствия, в феврале 2025 года фигурант, используя свое служебное положение, позволяющее ему беспрепятственно проходить в режимную зону СИЗО-5, получил взятку за передачу мобильного телефона осужденному в размере 40 тысяч рублей. Преступление выявлено сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Ростовской области, пишет источник.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: следком по РО