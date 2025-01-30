На Дону будут судить машиниста, из-за небрежности которого погиб рабочий

Трагический инцидент в ходе рабочего процесса произошел в октябре прошлого года.

В Ростовской области в суд передано уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает следком по региону).

По данным следствия, в октябре 2024 года фигурант, являясь машинистом и используя для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на территории склада в Красносулинском районе автомобильный кран, проявляя преступную небрежность, не убедился в безопасности совершаемого маневра. При движении задним ходом он придавил задней частью автокрана рабочего, который от полученных телесных повреждений скончался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: следком по РО