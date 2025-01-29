В Ростовской области передано в суд уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Волгодонска, который обвиняется в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Как установило следствие, фигурант передал сотруднику территориального управления Росрыболовства взятку в сумме 12 тысяч рублей, оплатив ранее заказанные инспектором строительные материалы.

«Так обвиняемый хотел снизить сумму причиненного незаконным выловом рыбы ущерба, что позволило бы ему в дальнейшем избежать привлечения к уголовной ответственности за незаконный вылов водных биоресурсов», — пишет источник.

Перед этим было передано в суд уголовное дела в отношении инспектора «Росрыболовства», который обвинен в получении взятки.

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