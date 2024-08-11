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На Дону более 175 тысяч специалистов отмечают День строителя

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11 августа в Ростовской области День строителя отмечают  более 175 тысяч работников отрасли, сообщает Ростовстат.

Новости Ростовской области

Строительство – один из важнейших секторов экономики, формирующий около 7% валового регионального продукта. К примеру, по объемам вводимого жилья Ростовская область входит в десятку лидеров в РФ. Ежегодно на территории региона строится свыше 2 млн кв. метров общей площади жилых домов. Только в первом полугодии нынешнего года построено 11,5 тыс. квартир общей площадью 1306,5 тыс. кв. метров. При этом индивидуальное жилищное строительство традиционно занимает значительный объем, на его долю приходится более 80 процентов (1082,2 тыс. кв. метров). Более половины общей площади жилых домов построены в сельской местности.

Из территорий с высокими темпами ввода жилых домов можно отметить города Таганрог, Шахты, Новошахтинск, Азов, Гуково, Каменск. А также Чертковский, Каменский, Орловский, Волгодонской, Морозовский, Веселовский, Зимовниковский, Ремонтненский, Красносулинский, Мартыновский, Неклиновский, Цимлянский, Боковский, Кашарский районы.                             

Кроме того, за январь-июнь 2024 года сданы в эксплуатацию 3 детских сада общей вместимостью 680 мест (г. Ростов-на-Дону, Азовский, Мясниковский районы), одна школа на 1340 ученических мест (г. Ростов-на-Дону), спортивные залы площадью 5527 кв. метров (города Новочеркасск и Волгодонск) и 2 гостиницы на 48 мест (г. Ростов-на-Дону, Миллеровский район).

Донские строители — настоящие профессионалы своего дела, от которых во многом зависит качество жизни миллионов людей нашего региона.

Фото donland.ru

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День строителя новости Ростовская область
Таганрогская правда
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