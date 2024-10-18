На Дону более 1,3 тысячи отцов получают пособие по уходу за ребенком

Свыше 1,3 тысячи отцов в Ростовской области получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

На сегодняшний день отделение Соцфонда по Ростовской области выплачивает пособия по уходу за ребенком до полутора лет 1318 отцам. В 2024 году размер выплаты составляет от 9,2 тысячи рублей до 49,1 тысячи рублей в месяц.

Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, папе следует подать соответствующее заявление своему работодателю. Комплект документов (копию свидетельства о рождении малыша, справку о доходах предоставлять не нужно). Все данные отделение СФР по Ростовской области самостоятельно получает в рамках межведомственного взаимодействия.

«Время отпуска зачитывается отцам в стаж и влияет на его пенсионные коэффициенты. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком, и 3,6 коэффициента при уходе за вторым ребенком. 5,4 коэффициента могут получить папы, которые оформили отпуск по уходу за третьим или четвертым ребенком», — сообщили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области.

В текущем году в силу вступили изменения, согласно которым право на выплату пособия сохраняется даже в том случае, если родитель выйдет на работу раньше, чем ребенку исполнится полтора года.

Неработающие отцы также могут претендовать на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. При этом мужчина не должен получать пособие по безработице. В таком случае подать заявление папа может на Госуслугах, в клиентских службах отделения Соцфонда по Ростовской области или МФЦ.

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