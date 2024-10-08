На Дону более 100 ветеранов боевых действий прошли плановый медосмотр

Диспансеризация состоялась в рамках Декады пожилых людей в Ростовской области.

Ростовский областной госпиталь для ветеранов войн провел консультативный прием ветеранов боевых действий состоящих в Ростовской областной организации Российского Союза ветеранов, сообщает минздрав региона.

Врачи осмотрели и проконсультировали 104 ветерана. Тем из них, кто нуждался в специализированной стационарной помощи, были вручены направления-путевки на госпитализацию в госпиталь для ветеранов войн в ближайшее время.

Фото: минздрав РО