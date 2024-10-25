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На Дону благодаря искусственному интеллекту выявлено более 20 тысяч нарушений ветправил

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В частности, на производственной площадке в Таганроге из говядины «делали» свинину.

Новости Ростовской области

С начала текущего года с помощью аналитических модулей искусственного интеллекта (ИИ) программы «Меркурий» на территории Ростовской области установлено 20,2 тыс. нарушений при обороте продукции животноводства, сообщает Россельхознадзор по региону.

К примеру, 10 октября с помощью ИИ было выявлено, что в Таганроге на производственной площадке был оформлен электронный ветеринарный сопроводительный документ на продукцию (кость пищевая свиная), полученную из говядины. Данный факт является нарушением в прослеживаемости, а именно производство продукции из сырья иного биологического вида, говорится в сообщении ведомства.

17 октября на площадке ИП в Зерноградском районе выявлено, что ветеринарным специалистом оформлен производственные сертификаты на свинину в отсутствие прослеживаемости. Речь идет о крупной партии в 261 кг.

По итогам проверок Управлением Россельхознадзора по фактам нарушений направлены предостережения, 9 площадок были признаны фантомными. По данным случаям информация передана в правоохранительные органы.

Фото: Россельхознадзор по региону

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Таганрогская правда
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