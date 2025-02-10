На Дону 80 юных корреспондентов прошли обучение профессии

Занятия проходили на базе профильных факультетов ЮФУ и РГЭУ (РИНХ).
В Ростовской области 80 юных корреспондентов прошли обучение на базе профильных факультетов ЮФУ и РГЭУ (РИНХ). Организатором обучения выступило региональное отделение Союза журналистов России при поддержке министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Погружение в профессию будущим журналистам провели преподаватели факультетов журналистики и действующие сотрудники СМИ, говорится в сообщении ведомства.
«Ребята получили уникальную возможность задать вопросы настоящим профессионалам, Уверен, многие из них станут студентами факультетов журналистики», — отметил заместитель министра Сергей Тюрин.
Фото: donland.ru
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