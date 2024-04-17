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На Дону 76-летний пенсионер получил срок за участие в террористическом сообществе

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В Ростовской области Южный окружной военный суд вынес приговор 76-летнему гражданину Украины, который добровольно вступил в батальон «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает пресс-служб региональной прокуратуры.

Новости Ростовской области

В ходе судебного разбирательства установлено, что Владимир Корсунов в ноябре 2014 года вступил в ряды 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация). До февраля 2015 года он нес военную службу на территории Луганской Народной Республики в качестве начальника сторожевой группы батальона.

Сейчас суд приговорил Корсунова к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Фото yovs.ros.sudrf.ru

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Таганрогская правда
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