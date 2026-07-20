На Дону 42-летний байкер на Harley-Davidson получил тяжелые травмы и скончался в больнице

Мужчина не справился с управлением и наехал на бордюр.

В Ростове-на-Дону устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в 12.00 в донской столице, на улице Таганрогской в районе дома №173 42-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson, двигаясь со стороны улицы Малиновского в направлении улицы Дачной, не справился с управлением и допустил наезд на бордюр.

В результате ДТП байкер получил травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. В Госавтоинспекции напомнили, что мотоциклисты являются одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Водителей мототранспорта призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, обязательно использовать защитную экипировку и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Фото: фото Госавтоинспекции РО