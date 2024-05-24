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На Дону 14-летняя девочка ограбила 12-летнюю знакомую и заперла ее в сарае

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В отношении подростка заведено уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Похищение человека».

Новости Ростовской области

Следком по Ростовской области рассказал о случае противоправных действий, подпадающих под статьи УК РФ, со стороны 14-летней девочки-подростка в Азовском районе Дона.

По данным следствия, в мае этого года 14-летняя девочка применила насилие к своей 12-летней знакомой и открыто похитила ее мобильный телефон. После этого юная злоумышленница насильно завела девочку в хозяйственную постройку, заперев снаружи дверь на навесной замок.
12-летний ребенок просидел в сарае 11 часов, пока девочку не обнаружили правоохранители.

В отношении юной жительницы Азовского района возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Состоялся допрос фигурантки с участием законного представителя и педагога-психолога. Подозреваемая полностью признала вину в инкриминируемых ей преступлениях. Следователем в отношении девочки-подростка избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым. Следствие по данному делу продолжается.

Фото: Изображение от freepik (для иллюстрации)

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Таганрогская правда
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