На донской трассе водитель «ГАЗ» врезался в автобус

24 июня в Ростовской области столкнулись автобус и легковой автомобиль, пострадала 9-летняя девочка, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 11.50 на 3 км автодороги хутор Большой Лог — станица Старочеркасская в Аксайском районе. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «ГАЗ 31105» не выполнил требование дорожного знака «Движение направо». Он осуществил поворот налево и врезался в автобус «ПАЗ 320302-11», которым управлял 52-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 9-летняя пассажирка «ГАЗ», которая с травмами была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге водитель сбил 13-летнюю девочку на переходе.

Фото Госавтоинспекции РО