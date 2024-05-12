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На донской трассе насмерть разбилась женщина-водитель

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Вчера, 11 мая, на трассе в Ростовской области машина слетела с дороги, а управлявшая ей женщина-водитель погибла, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Новости Ростовской области

Авария случилась примерно в 14.45 на 37 км автодороги Сальск — Городовиковск. По предварительной информации, 35-летняя женщина на автомобиле «Chevrolet Aveo» не выбрала безопасный скоростной режим. Ее машина слетела с дороги и перевернулась.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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