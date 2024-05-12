На донской трассе насмерть разбилась женщина-водитель

Вчера, 11 мая, на трассе в Ростовской области машина слетела с дороги, а управлявшая ей женщина-водитель погибла, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Авария случилась примерно в 14.45 на 37 км автодороги Сальск — Городовиковск. По предварительной информации, 35-летняя женщина на автомобиле «Chevrolet Aveo» не выбрала безопасный скоростной режим. Ее машина слетела с дороги и перевернулась.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото УГИБДД по Ростовской области