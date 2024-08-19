На берегу Таганрогского залива прошла акция «Вода России»

В Таганроге прошла уборка на побережье залива между Центральным пляжем и бывшим рыбзаводом, сообщает официальный портал городской администрации.
Мероприятие было организовано отделом по охране окружающей среды и природных ресурсов в рамках акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». В уборке приняли участие сотрудники филиала «Таганрог» АО «ГазпромнефтьАЭРО». Они собрали случайный мусор на прибрежной защитной полосе и территории водоохраной зоны побережья Таганрогского залива.
Акция «Вода России» проводится в целях поддержки федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и направлена на воспитание бережного отношения к природе и ее водным богатствам.
Фото tagancity.ru
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