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На берегу Таганрогского залива прошла акция «Вода России»

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В Таганроге прошла уборка на побережье залива между Центральным пляжем и бывшим рыбзаводом, сообщает официальный портал городской администрации.

#Экология

Мероприятие было организовано отделом по охране окружающей среды и природных ресурсов в рамках акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». В уборке  приняли участие сотрудники филиала «Таганрог» АО «ГазпромнефтьАЭРО». Они собрали случайный мусор на прибрежной защитной полосе и территории водоохраной зоны побережья Таганрогского залива.

Акция «Вода России» проводится в целях поддержки федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и направлена на воспитание бережного отношения к природе и ее водным богатствам.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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