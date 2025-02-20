На 9,5 лет сел в тюрьму дончанин за попытку сбыть крупную партию наркотиков

Свой преступный замысел мужчина не смог довести до конца.

В Аксая Ростовской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Преступление имело место еще в 2021 году. Обвиняемый действовал совместно с другим фигурантом, дело которого выделено в отдельное производство. Мужчина получил от своего подельника более 1,2 кг синтетического наркотического средства. В дальнейшем он намеревался разложить его в тайники на территории региона для сбыта наркозависимым гражданам, сообщает областная прокуратура. Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку задержан сотрудниками полиции. Наркотики изъяты.

Житель Аксая признан признан виновным, суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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