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На 5-м причале Таганрога прошла первая тренировка участников проекта «Жизнь под парусом»

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В рамках проекта социально-психологической реабилитации яхтсмены Таганрога помогают героям СВО и первым ополченцам Донбасса скорее восстановиться и вернуться к полноценной жизни.

#Проекты

«Жизнь под парусом» — так называется этот проект. Его разработала руководитель городской федерации парусного спорта, депутат городской Думы Таганрога Елена Сирота. В субботу, 18 мая,  в яхт-клубе «5-й причал» прошла первая тренировка.

Как известно, спорт — один из самых эффективных способов реабилитации для людей, которые получили тяжелые травмы. Те, кто проходит реабилитацию в санатории «Тополь», вышли в море под парусом и получили первые навыки управления яхтой, — рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Отметим, что наставником начинающих яхтсменов стал профессиональный тренер, имеющий большой опыт работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Тренировка прошла с соблюдением всех правил безопасности.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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