На 16 улицах Таганрога провели покос травы

В Таганроге сотрудники коммунальных служб ведут покос травы на улицах города. За минувшую неделю работы были выполнены на 16 улицах города.

Как сообщает МКУ «Благоустройство» уже скошена трава на улицах Октябрьской, Спортивной, Вишневой, Б. Хмельницкого, Строительной, Восточной, Водопроводной, Ленина, в переулках Итальянском, Тургеневском, Колхозном, Кавалерийском, на Октябрьской площади. А также на отдельных участках улиц Чехова, Сызранова и Сергея Шило.

Работы по покосу запланированы на всей территории города. Они ведутся вдоль улично-дорожной сети, в парках, скверах и других объектах благоустройства.

Фото МКУ «Благоустройство»