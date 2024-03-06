Главная » #ЖКХ

На 13 пешеходных переходах Таганрога установили светильники

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

В Таганроге специалисты коммунальных служб за неделю установили дополнительные светильники уличного освещения на 13 пешеходных переходах.

#ЖКХ

Как сообщили в МКУ «Благоустройство», с 26 февраля по 3 марта светильники появились по соседству с двумя школами — №№ 12 (ул. Р. Люксембург, 240/2) и 22 (ул. Щаденко, 80), рядом с лицеем № 7 (ул. Большая Бульварная, 5). А также на улицах Бакинской (пересечение с ул. Л. Чайкиной и пер. 3-м Линейным), 4-й Линии (пересечение с пер. 4-м и 12-м Новыми), Чехова (пересечение с 25-м и 27-м переулками), Маршала Жукова (пересечение с ул. Бакинской), Седова (пересечение с ул. Большой Бульварной), Л. Чайкиной (пересечение с пер. 12-м Новым) и в переулке 10-м Новом (на пересечение с ул. 1-я Линия).

В коммунальной службе уточнили, что в этих местах установлены дополнительные светильники уличного освещения с выделением желтого цвета.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
ЖКХ новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика