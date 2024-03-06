На 13 пешеходных переходах Таганрога установили светильники

В Таганроге специалисты коммунальных служб за неделю установили дополнительные светильники уличного освещения на 13 пешеходных переходах.

Как сообщили в МКУ «Благоустройство», с 26 февраля по 3 марта светильники появились по соседству с двумя школами — №№ 12 (ул. Р. Люксембург, 240/2) и 22 (ул. Щаденко, 80), рядом с лицеем № 7 (ул. Большая Бульварная, 5). А также на улицах Бакинской (пересечение с ул. Л. Чайкиной и пер. 3-м Линейным), 4-й Линии (пересечение с пер. 4-м и 12-м Новыми), Чехова (пересечение с 25-м и 27-м переулками), Маршала Жукова (пересечение с ул. Бакинской), Седова (пересечение с ул. Большой Бульварной), Л. Чайкиной (пересечение с пер. 12-м Новым) и в переулке 10-м Новом (на пересечение с ул. 1-я Линия).

В коммунальной службе уточнили, что в этих местах установлены дополнительные светильники уличного освещения с выделением желтого цвета.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)