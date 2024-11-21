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На 10 улицах Таганрога устранили опасные участки на дорогах

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В Таганроге специалисты МКУ «Благоустройство» продолжают устранять аварийно-опасные участки на городских дорогах.

#ЖКХ

В ноябре в качестве временной меры для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты коммунальной службы провели отсыпку щебнем и другими материалами участки дорог на 10 улицах города.

Работы велись на улицах Ореховой, Штыба, Литейной, 3-й Линии, Турубаровых, Северной, Трудовой. А также в переулках Павловском, Контрольном и 3-м Линейном проезде.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге привели в порядок съезд с Мариупольского шоссе.

Фото из архива

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ЖКХ новости отсыпка щебнем ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда
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