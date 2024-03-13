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Музыканты из Таганрога стали победителями всероссийского конкурса

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Музыканты из Таганрога вошли в число победителей конкурса на участие детских оркестров в творческих сменах «Духового общества».

Культура

Ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» подведены итоги заявочной кампании на участие детских духовых и ударных коллективов в творческих сменах для оркестров в ведущих детских центрах страны в 2024 году. В конкурсном отборе, проходившем онлайн, приняли участие около 40 детских коллективов из разных территорий РФ. Профессиональное  жюри, в состав которого входили исполнители на духовых и ударных инструментах из Москвы, Самары, Белгорода, Ульяновска, оценивали выступления по нескольким критериям: сложности, технике и выразительности, исполнительской культуре.

Одним из победителей стал коллектив юных музыкантов из Таганрога — оркестр духовых инструментов детской музыкальной школы им. А.Г. Абузарова (руководитель Сергей Кадыгроб, директор школы Наталья Егорова).

Ребята получат путевки за счет средств федерального бюджета на участие во II Всероссийском фестивале-конкурсе детских оркестров духовых инструментов «Звучит духовая смена!», который будет проходить с 26 мая по 15 июня во Всероссийском детском центре «Смена» города Анапы.

Фото ВКонтакте  Духовой оркестр ДМШ им. А.Г. Абузарова.

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Таганрогская правда
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