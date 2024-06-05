Вчера, 4 июня, в Таганроге в двусветном зале Дворца Алфераки прошел историко-музыкальный вечер «Два века с Пушкиным», посвященный 225-летию со дня рождения великого русского поэта.

Ведущая, старший научный сотрудник Алла Цымбал поделилась нетривиальными фактами об Александре Сергеевиче, о его творчестве и внутреннем развитии, о его связи с нашим краем. К этому мероприятию Алла Августовна подготовила и две минивыставки – с дореволюционными, в том числе прижизненными для автора, изданиями пушкинских произведений, а также с факсимиле его рукописей.

В исполнении актера Таганрогского театра имени А.П. Чехова Сергея Баринова звучали пушкинские строки, по-разному связанную с Пушкиным инструментальную музыку играл Таганрогский муниципальный камерный оркестр под руководством Александра Николаевича Гуревича, романсы на стихи Александра Сергеевича Пушкина исполняла Вера Терехова.

Открыл мероприятие «Вальс» Дмитрия Шостаковича, завершил «Вальс» Георгия Свиридова: в танце кружились народный театр балета «Вдохновение» под руководством Татьяны Шабло и студия бального танца «Жемчужина» Центра внешкольной работы (руководитель — Виктория Степанова).

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора