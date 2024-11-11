Музыкальный фестиваль начался в Ростовской филармонии

Он посвящен 85-летию со дня образования ростовского областного отделения Союза композиторов России.

В донской столице открылся музыкальный фестиваль «Прекрасен наш союз», посвященный 85-летнему юбилею со дня образования ростовского областного отделения Союза композиторов России. Его организатором стала Ростовская государственная консерватория им. С.В.Рахманинова.

9 ноября в камерном зале консерватории состоялась Международная научно-практическая конференция «Композитор в современном мире», а в большом зале филармонии прошел концерт с участием Ростовского академического симфонического оркестра и Творческого объединения «Классик-концерт», рассказывает о мероприятии пресс-служба правительства Дона. В юбилейной концертной программе прозвучала музыка как признанных ростовских авторов, так и молодых композиторов, в том числе слушатели познакомились с сочинениями Антона Танонова, Андрея Захарова, Евгения Кремнева, Игоря Воробьева, Михаила Фуксмана, Романа Качалова, Юрия Машина, Александра Чайковского.

Фестиваль в Ростове будет проходить до 15 ноября. Его программа включает конференции, концерты, встречи с композиторами. На фестивале будут звучать музыкальные произведения композиторов из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Донецка и Луганска в исполнении широко известных донских коллективов: Ростовского академического симфонического оркестра, оркестра Ростовской консерватории, говорится в сообщении.

Фото: donland.ru