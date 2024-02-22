Мужчин «Красного котельщика» поздравили с Днем защитника Отечества

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) отметил День защитника Отечества. Все мужчины завода, пришедшие в канун праздника на работу, не только получили внимание и поздравление от очаровательных девушек-коллег, но и сладкие презенты в подарок от завода.

Предпраздничное утро 22 февраля на «Красном котельщике» началось с приятных нот – музыки на заводских проходных, украшенных воздушными шарами и поздравительными баннерами. Здесь же мужчин ТКЗ встречали котлостроительницы в тельняшках с праздничной брошью на груди. Очаровательно улыбаясь коллегам и поздравляя их с праздником, они вручали каждому сладкий презент. В этом году – набор суфле в шоколаде с надписью «Настоящему мужчине».

За время поздравительной акции на проходных девушки «Красного котельщика» раздали более тысячи подарков. Совсем скоро – 8 Марта. И уже они будут получать сладкие презенты на заводских проходных от коллег-мужчин. А еще вместе с сильной половиной ТКЗ примут участие в игре «Сто к одному», которую для своих сотрудников, как и ежегодные поздравительные акции, проводит «Красный котельщик». Такие разноплановые мероприятия позволяют охватить вниманием весь коллектив и подарить каждому сотруднику хорошее настроение в предпраздничные дни.

И это только часть той ежедневной заботы, которой «Красный котельщик» окружает своих сотрудников. Предприятие реализует социальные программы, создает комфортную рабочую среду, заботится о здоровье коллектива. Широкая социальная поддержка ждет и новых работников, которые придут на ТКЗ. На заводе открыта 121 вакансия – ознакомиться с актуальным списком можно на официальном сайте предприятия tkz.su.