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Музей таганрогской школы № 39 попал в финал Всероссийского конкурса школьных музеев

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Конкурс проводит российское общество «Знание».

#Память

Российское общество «Знание» подвело итоги Всероссийского конкурса школьных музеев. В финал вышли 150 образовательных организаций, среди них — семь донских.

Это школа №25 им. П.К. Каледина из Новочеркасска, школа №84 им. Героя РФ Д. Петрова и школа №3 им. Ф.В. Синяка из Ростова-на-Дону, школа №72 им. В.Е. Стаценко из станицы Кривянской, школа №48 из Шахт, школа №39 из Таганрога и Обливская школа №1 им. Героя СССР С.М. Синькова. В октябре финалисты отправятся в Москву, где пройдет заключительный этап конкурса.

Ранее сообщалось, что историко-краеведческий музей «Доблесть поколений» школы № 39 Таганрога одержал победу на региональном этапе Всероссийского конкурса музеев образовательных учреждений. Команда музея школы № 39 под руководством педагога Елены Бунтовой представила на суд жюри масштабный проект в номинации «Экспозиция музея образовательной организации, посвященная специальной военной операции».

Фото: tagobr.ru (из архива)

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Таганрогская правда

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