Музей Таганрога рассказал об истории особняка Варваци — «дома с пулями и ядрами»

В рубрике «Ушедшая натура» на своих информационных ресурсах музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» продолжает знакомить с историей таганрогских домов, которых уже нет на карте города.

На этот раз сотрудникам музея удалось найти сведения об одном из знаменитых особняков Таганрога в военной газете «Русский инвалид» за 1867 год. Речь идет о доме Варваци, принявшем на себя обстрел англо-французской флотилией в мае 1855 года.

Вот что писала газета:

«Во время бомбардирования 22-го мая 1855 года Таганрога англо-французскою эскадрой, дом его (отставного поручика Е.К. Варваци), находившийся на окраине возвышенности, над самою таганрогскою гаванью, был подвергнут сильному бомбардированию канонирских лодок, числом 30, коими и сделано в стенах дома 43 пробоины ядрами разного калибра, отчего загорелся дом внутри, но пожар был потушен самим г. Варваци с его собственными людьми. Дом этот служил как бы прицелом для всякого рода орудий, поэтому он в полном смысле был осыпан ядрами, бомбами, гранатами и ракетами, но, несмотря на это, уцелел и вскоре был приведён в прежний вид. В настоящее время дом этот имеет вид заслуженного ветерана, украшенного регалиями, так как в местах лицевого фасада, где были сделаны пробоины, вделаны ядра, с надписью: «22-го мая 1855-го года».

В музее рассказали, что особняк Варваци на улице Мало-Биржевой (ныне — улица Шмидта), называемый «домом с пулями и ядрами», долгое время являлся одной из достопримечательностей Таганрога. Его изображение часто помещали на почтовые открытки начала XX века.

«Последний раз дом, точнее то, что от него осталось (а осталось немного — груда щебня), попал на фотографию Якова Рубанчика в 1929 году (местонахождение фото — Музей архитектуры им. Щусева). В советское время на территории бывшей усадьбы Варваци построили многоэтажный дом. Интересно, что оба соседа дома с пулями — особняки Папкова и Ворошилкина — сохранились до нашего времени», — говорится в сообщении.

Фото: ТГ-канал музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»