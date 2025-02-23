Музей Таганрога рассказал историю колокола-путешественника, отлитого в 1778 году

23 февраля музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» на своих информационных ресурсах поделился одним из примечательных фактов военной истории города.

Главным героем публикации выступил знаменитый «колокол-путешественник», отлитый в Таганроге в 1778 году из турецких пушек, взятых в качестве трофеев в ходе русско-турецкой войны. В свое время он украшал таганрогский Свято-Никольский храм, но в 1803 году его передали в строящийся храм Св. Николая города Севастополя, ставшего главной военно-морской базой России.

В 1856 году, в период Крымской войны, французские войска вывезли колокол в числе других трофеев в Париж, где он был помещен на одну из башен собора Парижской Богоматери. Изображение колокола в южной башне Нотр-Дама даже попало на одну из французских открыток с видами Парижа конца XIX века.

Колокол находился там десятки лет, но почти все время хранил молчание, поскольку на его боку осталось «ранение» от французского ядра. В 1896 году французы выступили с инициативой передать его императору Николаю II в подтверждение того, что «французская дружба не пустое слово».

Итогом 15-летней переписки между командованием севастопольского порта и французским правительством стала договоренность о возврате в Россию «колокола, плененного в Крымскую кампанию». В 1913 году колокол вернулся в Севастополь и был установлен на звоннице рядом с Владимирским собором.

В 1920-е годы, когда все монастырские колокола были отправлены на переплавку, уцелел лишь таганрогский колокол, ставший сигнальным: его звон помогал проходящим кораблям избежать встречи с прибрежными скалами в случае тумана. С тех пор он получил имя «Туманный».

Сегодня он находится на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» и является его своеобразным символом. Колокол расположен между двух каменных колонн, язык его закреплен намертво. И сегодня в его нижней части можно рассмотреть надпись: «Сей колокол вылит … Николая Чудотворц… в Таганро.. из турецкой … артиллерии весом… пудов 1778 года месяца августа… числа».

А копия знаменитого колокола-путешественника находится в Таганроге, на территории подворья Никольского храма.

Освящение копии колокола в Никольском храме Таганрога. 11 июня 2016 года. Фото портала «Дон православный»

Фото из архива музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»