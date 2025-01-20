Муниципальные депутаты смогут участвовать в обсуждении федеральных законопроектов

В Москве прошла конференция Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Обсуждалось, как наладить взаимодействие между муниципалитетами и депутатами всех уровней.

Замглавы Управления Президента России по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул, что органы местного самоуправления важно интегрировать в единую систему публичной власти.

Одно из ключевых решений — муниципальные депутаты теперь смогут участвовать в обсуждении федеральных законопроектов. Также решено, что представительные органы власти городов смогут работать над улучшением системы управления на местах.

Как подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, муниципальное сообщество — это не только главы и муниципальные служащие, но и депутатский корпус.

«Это лидеры общественного мнения, избранные напрямую гражданами, и с ними необходимо вести диалог, потому что они представляют интересы жителей», — отметила Ирина Гусева.

Фото: ВАРМСУ