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Муниципалитеты Дона готовятся к предстоящему отопительному сезону

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В Ростовской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Вопросы, связанные с подготовкой жилищного фонда объектов инженерной и социальной инфраструктуры обсуждались на зональном совещании, которое провел министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сизиков.

#ЖКХ

В работе совещания приняли участие представители профильных министерств, ресурсоснабжающих организаций, государственной жилищной инспекции, Северо-Кавказского управления Ростехнадзора и администраций десяти донских муниципалитетов. В том числе Таганрога.

Сейчас в городах и районах области ведутся гидравлические испытания тепловых сетей, планово-предупредительные работы на объектах теплоснабжения, а также работы по ремонту объектов жилищного фонда.

По итогам заседания зафиксирован ряд поручений. Так, до 1 октября необходимые создать запасы топлива, обеспечить погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы и регистрацию бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры.

Фото donland.ru

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ЖКХ новости отопительный сезон Ростовская область
Таганрогская правда
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