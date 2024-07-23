В Ростовской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Вопросы, связанные с подготовкой жилищного фонда объектов инженерной и социальной инфраструктуры обсуждались на зональном совещании, которое провел министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сизиков.

В работе совещания приняли участие представители профильных министерств, ресурсоснабжающих организаций, государственной жилищной инспекции, Северо-Кавказского управления Ростехнадзора и администраций десяти донских муниципалитетов. В том числе Таганрога.

Сейчас в городах и районах области ведутся гидравлические испытания тепловых сетей, планово-предупредительные работы на объектах теплоснабжения, а также работы по ремонту объектов жилищного фонда.

По итогам заседания зафиксирован ряд поручений. Так, до 1 октября необходимые создать запасы топлива, обеспечить погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы и регистрацию бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры.

Фото donland.ru