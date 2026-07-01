Московский «Театр на песке» покажет в Ростове спектакли с песочной анимацией

В Ростове-на-Дону с 2 по 5 июля пройдут гастроли московского негосударственного коллектива «Театр на песке». Зрителям покажут необычные постановки, где музыка, художественное слово и песочная анимация объединяются в единое представление.

Для ростовчан и гостей донской столицы коллектив подготовил спектакли по мотивам добрых сказок и повестей известных авторов: Александра Пушкина, Ганса Христиана Андерсена, Антуана де Сент-Экзюпери и индийского писателя Васамурти. Репертуар ориентирован на семейный просмотр.

Гастроли пройдут на нескольких площадках. 2 июля в Ростовском театре кукол им. В.С. Былкова покажут «Маленького принца» в 11:00 и «Диких лебедей» в 19:00. 3 июля там же — «Удивительное путешествие озорника» в 11:00 и «Маленького принца» в 19:00. 4 июля в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» в 16:00 можно увидеть «Маленького принца». 5 июля в мультиформатном пространстве «А сторис» в 12:00 — «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях».

«Театр на песке» — московский независимый коллектив, который инсценирует прозу, сказки и стихи. В его проектах соединяются музыка, художественное слово и изображение, создаваемое песком.

Коллектив — участник и призер ряда фестивалей, включая Международный кинофорум «Золотой Витязь», Международный фестиваль народного творчества «Парус судьбы», Международный фестиваль «Вятка — город детства», Международный православный фестиваль «Артос», Всероссийский фестиваль детской книги РГДБ, Книжный фестиваль «Красная площадь», фестиваль «Традиция» и Арт-фестиваль «Таврида».

«Театр на песке» сотрудничает с актером и режиссером Александром Калягиным, актером и режиссером Николаем Бурляевым, музыкантом и дирижером Алексеем Шейном. Коллектив регулярно гастролирует по регионам России, включая Санкт-Петербург, Новгородскую, Пензенскую, Ростовскую, Кировскую области, Ставропольский край и Крым.

Фото предоставлено «Театром на песке»