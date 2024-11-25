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Мошенники «развели» дончанина на 1,5 млн рублей обещанием легкого заработка

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В полиции Ростовской области рассказали об уловке злоумышленников, предлагающих быстрые доходы от «инвестиций».

Новости Ростовской области

Житель Орловского района Ростовской области лишился крупной денежной суммы, поддавшись на обещания мошенников о легком заработке на инвестициях. Об этом случае рассказали в донской полиции.

45-летнему мужчине позвонил якобы сотрудник инвестиционной компании и предложил выгодно вложить средства и получить доход. Потерпевший перешел по ссылке на указанный сайт и начал переводить крупные суммы денег на счета, которые ему диктовали мнимые трейдеры.

Однако спустя время обещанной прибыли от «инвестиций» так и не поступило, а кураторы перестали выходить на связь. Осознав, что он стал жертвой мошенников, мужчина обратился с заявлением в полицию. Общая сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей, сообщает ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленников ищут.

Правоохранители предупреждают жителей региона о частном способе обмана граждан мошенниками, которые предлагают быстрый и легкий заработок от вложения в финансовые площадки. При этом злоумышленники могут создавать фальшивые сайты и приложения, которые выглядят как легитимные платформы для торговли.

Фото: Изображение от «Фрипик»

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Таганрогская правда
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