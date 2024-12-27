Мошенники активизировались: будьте осторожны при звонках с незнакомых номеров

В последнее время участились случаи мошенничества, связанных с газоснабжением. Как сообщает «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», злоумышленники звонят гражданам и просят сообщить код из СМС-сообщения якобы для передачи данных с газового счётчика.

Кроме того, преступники угрожают отключением газа, если не заключить с ними договор на техобслуживание дистанционно. В этих случаях также требуют передать код, полученный в СМС.

Компания подчеркивает, что никогда не рассылает коды в СМС и не запрашивает их у пользователей. Будьте бдительны: не сообщайте никакие данные посторонним лицам!