Молодой водитель погиб на донской трассе из-за лобового столкновения на «встречке»

Смертельная авария произошла минувшей ночью на автодороге Новочеркасск — Каменоломни.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб водитель легкового автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 июля, около 3.25 ночи на 22-м километре трассы Новочеркасск — Каменоломни, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». От полученных травм мужчина скончался на месте. Правоохранители продолжают устанавливать все детали случившегося.

Фото: Госавтоинспекция РО