Молодой ростовчанин совершил 32 кражи телекоммуникационных кабелей

Общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

В полицию Ростова с заявлением о краже телефонного кабеля обратился представитель одной из телекоммуникационных компаний. Сумма ущерба составила более 230 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за кражу и хранение наркотиков.

Ростовчанин проник в городской коммуникационный коллектор и вырезал ножницами 690 метров медного кабеля, предназначенного для кабельного телевидения, доступа к сети Интернет и телефонной связи, а также подключения к системе охраны квартир граждан. Похищенное он сдал как лом меди в приёмный пункт, представившись сотрудником цифрового сервиса, чтобы «отвести подозрения о незаконной добыче краденного имущества», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской обоасти.

В ходе дальнейшего расследования была установлена причастность задержанного ещё к 31 эпизоду подобных краж в донской столице.

Общая сумма ущерба от его деяний составила около 1 500 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: Изображение от pvproductions на Freepik

В полицию Ростова с заявлением о краже телефонного кабеля обратился представитель одной из телекоммуникационных компаний. Сумма ущерба составила более 230 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за кражу и хранение наркотиков. Ростовчанин проник в городской коммуникационный коллектор и вырезал ножницами 690 метров медного кабеля, предназначенного для кабельного телевидения, доступа к сети Интернет и телефонной связи, а также подключения к системе охраны квартир граждан. Похищенное он сдал как лом меди в приёмный пункт, поедставившись сотрудником цифрового сервиса, чтобы «отвести подозрения о незаконной добыче краденного имущества» — сообщили в поесс-службе ГУ МВД по Ростовской обоастиВ ходе дальнейшего расследования была установлена причастность задержанного ещё к 31 эпизоду подобных краж в донской столице.

Общая сумма ущерба составила около 1 500 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до шести лет лишения свободы.