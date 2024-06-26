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Молодежь Таганрога учили работать в соцсетях

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25 июня в Таганроге на базе Политехнического института (филиала) ДГТУ прошел семинар на тему «Молодежные организации в социальных медиа». Его участники говорили о пользе критического мышления в потоках информации и современных реалиях, о развитии нашей страны и области, а также на другие важные темы.

#Образование

В работе семинар приняли участие заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, министр экономического развития региона Максим Папушенко, депутат ЗСРО, председатель комитета донского парламента по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре Ирина Жукова, заместитель главы городской администрации Светлана Камбулова.

«Мне нравится, что молодежь в Таганроге очень активная. В сентябре прошлого года был создан молодежный совет по предпринимательству, мы обсуждаем существующую проблематику, информационное пространство. Такое общение очень востребовано. Мы подготовили лекционный материал по вопросам, которые прозвучали на встрече с таганрогской молодежью в мае нынешнего года. Сегодня попытаемся на них ответить», — анонсировал мероприятие Александр Скрябин.

Он подчеркнул, что молодые люди должны уметь различать достоверность источников информации, критически мыслить, сформировать для себя правильную картину мира и научиться четко разделять ложь и правду.

А Ирина Жукова рассказала, что идея проведения таких семинаров пришла давно, так как у молодежи большой запрос на обучение работе в социальных сетях.

«Качественная  работа на подобных ресурсах  — это  дополнительная возможность презентовать себя. Создать свой имидж в обществе, в политической жизни. И если он создан правильно, то работает на будущее нашей молодежи, создавая впечатление, к примеру, у потенциальных работодателей», — подчеркнула Ирина Анатольевна. – «Мы проводили такой семинар два года назад в Ростове в Точке кипения совместно с Центром управления регионом Ростовской области. В молодежной среде эта встреча получила положительный отклик. Тогда  решили проводить подобные мероприятия и в муниципальных образованиях области».

По словам  депутата ЗСРО,  Таганрог — важный город для  Ростовской области: здесь прекрасные вузы, особая атмосфера, культура и особый запрос на общение. 

«Часто провожу в Таганроге встречи: здесь много молодежи, ведущей качественные проекты по экологии, предпринимательству и так далее. Ребята направляют свои усилия на то, чтобы сформировать благоприятную среду, показать имидж города, как крупного туристического центра для всей России. Хочется помочь им делать это более качественно и правильно в соцсетях. Сегодня с нами директор Центра управления регионом Юрий Емельянов — для того чтобы на профессиональном уровне обучать таганрогских молодых людей», — рассказала  Ирина Анатольевна.

Семинар проводился в преддверие Дня молодежи, который отмечают 29 июня. Поэтому Светлана Камбулова от лица всех участников поздравила молодых людей Таганрога с праздником, пожелав им «идти вперед, не бояться и  никогда не сдаваться».

«Уверена, с той государственной поддержкой, которая существует сегодня на региональном, федеральном, местном уровне — у вас всё получится!»  — сказала  Светлана Анатольевна.

А затем вручила благодарственные письма от имени главы администрации за активное участие в общественно-политической жизни города и большой личный вклад  в реализацию молодежной политики лучшим представителям молодых таганрожцев.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора

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Таганрогская правда
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