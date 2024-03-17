Молодежь Таганрога активно участвует в выборах Президента РФ

Молодежь Таганрога уже третий день активно принимает участие в голосовании на выборах Президента РФ, отметил в своем телеграм-канле глава городской администрации Андрей Фатеев.

Наша молодежь не остается в стороне и выполняет свой гражданский долг. Иначе быть не может! Ведь им жить в этой стране, растить своих детей. Они понимают, что от их решения зависит, какой будет Россия для них и последующих поколений, — отметил он.

Сегодня, 17 марта, на избирательном участке № 2252, расположенном в здании «Таганрогского техникума строительной индустрии и технологий» на улице Фадеева проголосовала выпускница этого учебного заведения Диана Калинина. Как и все таганрожцы, она осознает значимость выборов Президента России и пришла, чтобы отдать свой голос за будущего руководителя нашей страны.

Я считаю своим долгом голосовать на выборах, — говорит Диана. – Это право дала нам наша страна – Россия. И мы обязаны им воспользоваться.

Сейчас Президента РФ, а значит, и свое будущее выбирают студенты, активисты, участники волонтерских организаций и рабочая молодежь Таганрога.

Фото Анатолия Ивашова