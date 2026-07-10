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Молодежь из семи регионов России встретилась на «Кубке Чехова – 2026» в Таганроге

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С 1 по 5 июля в Точке кипения Инженерно-технологической академии ЮФУ прошёл XXIV Молодёжный форум «Кубок Чехова – 2026». Его участниками стали школьники и студенты из семи регионов России.

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Одним из главных организаторов форума выступил студент Института радиотехнических систем и управления ЮФУ Кирилл Нигматуллов. Медиацентр ИРТСУ ЮФУ помог в информационном сопровождении и подготовке презентации.

В программе форума прошли дебаты во Всемирном школьном и Британско-парламентском форматах. Также состоялся конкурс ораторского мастерства, по итогам которого были определены лучшие спикеры. Для участников подготовили экскурсию по городу и активности на знакомство и сближение.

Организаторы надеются, что традиция дебатов, зародившаяся в Таганроге, будет развиваться и привлекать новых участников.

Источник: ЮФУ

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Таганрогская правда

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