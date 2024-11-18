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Молодежь Дона приглашают принять участие в эко-тесте

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Сегодня стартовала регистрация участников Всероссийского экологического тестирования «Зеленый Зачет» от фонда «Компас».

#Образование

Это не только уникальная возможность оценить свой уровень экологической грамотности, но и шанс получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие университеты страны.

Принять участие могут студенты 1-2 курсов и школьники 8-11 классов. Регистрация доступна по ссылке.

Специально для тестирования преподаватели ведущих профильных вузов страны — МГРИ и РХТУ — подготовили более 600 уникальных вопросов по экологии, химии, биологии, географии.

Те, кто наберет максимальное количество баллов, смогут перейти во второй, очный этап. Здесь участникам предстоит решить олимпиадные задания. Итоги подведут уже в марте 2025 года.

Фото donland.ru (из архива)

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новости образование Ростовская область экологический тест
Таганрогская правда
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