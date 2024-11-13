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Мокрый снег с дождем прогнозируется в Таганроге 14 и 15 ноября

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Западные районы Ростовской области, в том числе и Таганрог, накроет мокрый снег с дождем, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

#Погода

По данным метеорологов, осадки в виде мокрого снега с дождем 14 и 15 ноября ожидаются в западной части донского региона — в Таганроге, Неклиновском, Мясниковском и Матвеево-Курганском районах.

14 ноября температура воздуха в ночные часы будет от -1 до +4 градусов, днём — от +1 до +6 градусов. Северо-западный ветер усилится до 9 метров в секунду.

К утру 15 ноября прогнозируются гололёд и туман, ухудшение видимости на дорогах. Ночью температура составит 0…+5 градусов, днём потеплеет до +2…+6 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное с порывами до 11 метров в секунду. Также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Отмечается, что снег может налипать на проводах и деревьях.

В ближайшие два дня водителям рекомендуют быть предельно осторожными — не превышать безопасную скорость движения, в условиях ухудшения видимости и тумана использовать специальные фары.

Фото Олега Хмелевского

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Таганрогская правда
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