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Модернизация энергохозяйства Таганрога продолжается: итоги января

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Глава Таганрога Светлана Камбулова провела совещание с энергетиками, на котором стороны обсудили промежуточные итоги совместной работы по улучшению энергоснабжения города.

#ЖКХ

Начиная с прошлого года, таганрогские власти в лице главы города Светланы Камбуловой ведут диалог с предприятием «Юго-Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети ЮГ»в рамках совместной работы по модернизации энергосетевого хозяйства Таганрога с целью повышения качества услуг потребителям. О промежуточных итогах этой работы глава города рассказала в своих соцсетях.

Так, с начала 2025 года выполнен ремонт 27 трансформаторных подстанций, кабельных линий (8 шт.), свыше восьми км воздушных линий, произведена замена опор в количестве 22 штук. ПАО » Россети» взяты на обслуживание с 1 января этого года сети СНТ, ДНТ. В микрорайоне Михайловка до 2 марта будет выполнена замена опор.

Диалог с энергетика будет продолжен, подчеркнула Светлана Камбулова, пообещав о результатах работы рассказывать таганрожцам.

Фото из архива «ТП»

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ЖКХ новости Светлана Камбулова Таганрог энергоснабжение
Таганрогская правда
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