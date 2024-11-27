Многодетных матерей Таганрога поздравили на городском праздничном вечере

В Городском Доме культуры Таганрога состоялся праздничный вечер, посвящённый Дню матери – одному из самых тёплых и светлых праздников в нашем календаре.

Глава города Таганрога Светлана Камбулова, председатель городской Думы Роман Корякин, благочинный приходов Таганрогского округа иерей Борис Гущин адресовали всем мамам и бабушкам, собравшимся в зале, слова искренней признательности за нелёгкий материнский труд, за мудрость, терпение и доброту.

Главными виновницами торжества в этот вечер стали многодетные матери. Их большой вклад в пропаганду семейных ценностей и достойное воспитание подрастающего поколения был отмечен благодарственными письмами городской Думы и администрации Таганрога, памятными подарками.

«Ваша высокая ответственность, неустанная, самоотверженная забота о здоровье, развитии, успешном становлении личности ребёнка и помощь в преодолении жизненных трудностей заслуживают глубокого уважения», – говорится, в частности, в благодарственном письме городской Думы.

Всего в Таганроге насчитывается более 1900 многодетных семей. В каждой из них растёт минимум трое детей, а рекордсменами являются три семьи, воспитывающие соответственно 10, 11 и 13 детей.

«Желаю вам и вашим детям добра и мира, семейного счастья, крепкого здоровья и благополучия! – обратился к таганрогским мамам Роман Корякин. – Пусть у вас будет как можно больше поводов для улыбок и радости!».

Источник: городская Дума Таганрога, фото Олега Хмелевского

Использованы фото Олега Хмелевского