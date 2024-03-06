Многодетные семьи могут посещать зоопарк Ростова бесплатно

Ростовский зоопарк сделал вход для многодетных семей бесплатным. Причем без ограничения количества посещений. Об этом сообщает официальный портал организации.

Указом Президента России 2024 год объявлен Годом семьи и Ростовский-на-Дону зоопарк вводит новые льготы для многодетных семей при посещении зоопарка, — пишет источник.

Основанием для предоставления льготы на бесплатное посещение является предоставление свидетельства о рождении детей (3-х и более) или справки о составе семьи по месту регистрации родителей.

Кстати, к к Международному женскому дню ростовский зоопарк приготовил праздничную программу. Запланированы показательные кормления журавлей, слонов, тамаринов. А также мастер-классы по изготовлению оригинальных цветов в помещении с лемурами и павильоне с приматами.

Фото zoopark-rostov.ru