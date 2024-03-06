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Многодетные семьи могут посещать зоопарк Ростова бесплатно

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Ростовский зоопарк сделал вход для многодетных семей бесплатным. Причем без ограничения количества посещений. Об этом сообщает официальный портал организации.

Новости Ростовской области

Указом Президента России 2024 год объявлен Годом семьи и Ростовский-на-Дону зоопарк вводит новые льготы для многодетных семей при посещении зоопарка, — пишет источник.

Основанием для предоставления льготы на бесплатное посещение является предоставление свидетельства о рождении детей (3-х и более) или справки о составе семьи по месту регистрации родителей.

Кстати, к к Международному женскому дню ростовский зоопарк приготовил праздничную программу. Запланированы показательные кормления журавлей, слонов, тамаринов. А также мастер-классы по изготовлению оригинальных цветов в помещении с лемурами и павильоне с приматами.

Фото zoopark-rostov.ru

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Таганрогская правда
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