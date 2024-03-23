Мнение эксперта: теракт в Красногорске устроили карманные террористы Запада

Трагедия в Красногорске – дело рук карманных террористов Запада. Об этом заявил политический консультант АНО «Центр медиастратегий» Вадим Манукян «Южной службе новостей».

Запад уже не впервые направляет своих карманных террористов для исполнения самых страшных злодеяний. Не важно, какой у них паспорт, не важно, какой они национальности, не важно, из какой они страны. Поддерживаются они всегда на Западе, – убежден Вадим Манукян.

Он подчеркивает, что бывшие западные партнеры долгие годы взращивали эту террористическую сеть.

Они совершают теракты в Турции, в Пакистане, по всему миру, где бывший гегемон хочет наказать политиков, которые отстаивают суверенитет своих стран. Используются эти теракты с целью усилить межнациональную ненависть и вражду. Запускают везде страшилку в виде ИГИЛ*. Это их излюбленный конек. На самом деле все эти теракты – дело рук террористической прокси-армии Запада, – приводит пример эксперт.

Издание «ЮСН» отмечает, что стрельба в «Крокус Сити Холле» 22 марта была хорошо спланирована. В качестве доказательства указывает тот факт, что тщательно выбрано время и место. А именно – конец рабочей недели, первой после выборов президента, концертный зал с большим количеством людей. Террористы готовились. Хорошо изучили систему охраны. Все на подбор. Обладают серьезными навыками стрельбы.

По словам свидетелей теракта, террористы не выдвигали никаких требований, стреляли в спины людям и стремились увеличить число жертв.

Эксперт обращает внимание на то, что Запад моментально узнал о событиях в Москве. И Вашингтон тут же заявили о непричастности Украины, хотя преступников задержали в Брянской области – в 100 километрах от границы с Украиной. Проукраинские ресурсы сразу же запустили фейки.

На карте отмечен район, где задержали первых террористов. Изображение ЮСН.

Оппозиция себя не оправдала, взялись за старое

Один из вбросов бездоказательно гласил об участии якобы лиц кавказской национальности в атаке. Все это, подчеркивает эксперт, говорит о четко построенном алгоритме проведения террористической операции. Цель ее – разжечь в России сепаратизм и межнациональную вражду.

Разыгрывается старая кавказская карта, чтобы раскачать социально-политическую обстановку в стране. Оппозиция себя не оправдала, взялись за старое, – пишет источник.

Кроме того, западные СМИ не могут определиться с участием радикальных группировок. В соцсетях появляются фейковые заявления о причастности ИГИЛ (до 2014 г. – «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена). Но в Telegram-каналах организации нет подобных заявлений.

Западные политики и спецслужбы до сих пор продолжают насыщать информационное пространство враждой и ненавистью, сталкивая два братских народа России и Украины. Сегодня мы вновь имеем дело с попыткой расколоть российское общество информационными вбросами, которые стоят в одном ряду с обвинениями России в самообстреле Донбасса, – добавляет эксперт.

Издание подчеркивает, что такие обвинения могут стать основной линией информационных атак на Россию в ближайшее время.

Напомним, вечером 22 марта в Красногорске произошел теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал и устроила стрельбу. Во время теракта в здании прозвучали взрывы, вызвавшие пожар.

По данным Следкома РФ, число погибших в результате теракта выросло до 93. В списке пострадавших, опубликованном на сайте МЧС, – 107 человек. Директор ФСБ доложил Президенту РФ о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

Источник DON24.RU