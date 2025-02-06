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Минувшей ночью в Ростовской области вновь отражена воздушная атака

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Силы ПВО сработали успешно.

Новости Ростовской области

Глава донского региона Юрий Слюсарь в своих соцсетях сообщил об отражении воздушной атаки в ростовской области прошедшей ночью.

«Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах», — уточнил Юрий Слюсарь.

Никто не пострадал, разрушений на земле нет, однако информация будет уточняться.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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