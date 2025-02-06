Минувшей ночью в Ростовской области вновь отражена воздушная атака

Силы ПВО сработали успешно.

Глава донского региона Юрий Слюсарь в своих соцсетях сообщил об отражении воздушной атаки в ростовской области прошедшей ночью.

«Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах», — уточнил Юрий Слюсарь.

Никто не пострадал, разрушений на земле нет, однако информация будет уточняться.

Фото из архива