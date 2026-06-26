Минпромэнерго Ростовской области назвало факторы и причины топливного ажиотажа

В Ростовской области прошло заседание регионального штаба по обеспечению нефтепродуктами под руководством министра промышленности и энергетики Андрея Савельева. Участники обсудили текущую ситуацию на рынке топлива и причины возникновения очередей на автозаправочных станциях.

Как отметил Савельев, ведомство ведет постоянный мониторинг объемов поставок и ситуация находится на жестком контроле. Основной причиной очередей стал комплекс факторов. Среди них перестройка логистических цепочек и ажиотажный спрос, из-за которого потребление топлива значительно выросло.

В ряде случаев, особенно на частных АЗС, отмечается кратковременное отсутствие отдельных видов топлива. Это связано с возросшей нагрузкой на доставку и рыночными механизмами закупок. При этом запасы дизельного топлива и бензина у ключевых поставщиков — «Роснефти», «ЛУКОЙЛа» и «Газпрома» — достаточны.

«Ситуация непростая, мы видим очереди и понимаем обеспокоенность людей. Есть объективные трудности с доставкой, на перестройку логистики нужно время. Вице-премьер Александр Валентинович Новак подтвердил: запасы для внутреннего рынка достаточные. Мы на постоянной связи с топливными компаниями, ежедневно отслеживаем цены и ситуацию с поставками. Хочу подчеркнуть: для муниципалитетов открыта круглосуточная дежурная линия Минпромэнерго», — подчеркнул Андрей Савельев.

Для стабилизации обстановки министерство промышленности и энергетики Ростовской области призвало жителей к взвешенному подходу. Ведомство рекомендует заправлять автомобиль по мере необходимости, не создавая искусственный спрос «про запас», использовать только штатный топливный бак и опираться исключительно на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков.

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