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Михаил Мишустин провел рабочую встречу с советником губернатора Ростовской области Викторией Абрамченко

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Значимые для региона проекты, которые нуждаются в поддержке федерального центра, обсудили в рамках рабочей встречи Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и советник губернатора Ростовской области Виктория Абрамченко.

Власть

Так, Виктория Абрамченко затронула вопрос строительства рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла.

Вопросам состояния и перспективам рыбохозяйственного комплекса в Ростовской области уделяется большое внимание. Предприятиям рыбной отрасли (свыше 300 организаций в регионе) оказывается финансовая поддержка из областного бюджета в виде субсидий, направленных на обеспечение увеличения объемов производства товарной рыбы, сохранения водных биологических ресурсов, технической и технологической модернизации предприятий аквакультуры.

В целях обеспечения беспрепятственного прохода производителей рыб к местам нереста правительством Ростовской области для внимания федеральных органов власти было инициировано рассмотрение вопроса проектирования и строительства рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла.

Также Виктория Абрамченко отметила необходимость включения столицы донского казачества – города Новочеркасска — в перечень 200 городов, для которых в рамках поручения президента будут разработаны мастер-планы.

По ее словам, в Новочеркасске сосредоточено много важных промышленных предприятий и образовательных учреждений Ростовской области. Облик города, его социально-экономическое, экологическое состояние имеет важное значение не только для его жителей, но и для региона в целом.

Михаил Мишустин, в свою очередь, подчеркнул важность дальнейшего укрепления обратной связи между Правительством России и регионами, поскольку именно такое взаимодействие позволяет принимать решения, способные качественно улучшить ситуацию по значимым для людей направлениям.

Он также пообещал, что по затронутым в ходе встречи вопросам будут даны необходимые поручения.

Источник: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

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Таганрогская правда
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