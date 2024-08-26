Михаил Мишустин оценил достижения Ростовской области в сфере формирования комфортной городской среды

26 августа в Калужской области стартовал Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Площадкой для его проведения стал Федеральный технопарк профессионального образования.

Регионы представили ключевые достижения, а также наиболее эффективные инструменты и практики формирования и развития городской среды.

На своем стенде Ростовская область знакомит гостей с участниками «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» 2024 года. Здесь также представлен макет Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в Новочеркасске.

Павильон посетил и глава Правительства России Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил важность таких программ и проектов.

«Выполнение одного успешного проекта становится импульсом для развития целого города и региона. Позволяет раскрыть экономический, туристический потенциал населенных пунктов, особенно тех, которые представляют собой памятники истории и культуры», — заявил Михаил Мишустин.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по поручению Президента России в 9-й раз. За все время проведения конкурса было отобрано 1027 проектов-победителей из 712 муниципальных образований.