Мифы о простуде: эксперт ответил жителям Таганрога на частые вопросы об ОРВИ

Молоко и мёд, ударные дозы витамина С, самостоятельный приём антибиотиков — в стремлении как можно скорее вылечить ОРВИ многие готовы идти на любые методы. Однако все ли они эффективны и обладают доказательной базой?

Как связана простуда и переохлаждение? Обязателен ли постельный режим при ОРВИ? Когда нужно сбивать температуру и стоит ли налегать на чеснок? На эти и другие вопросы ответил Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист ИНВИТРО.

— Почему причиной простуды не может быть переохлаждение?

— Переохлаждение не может быть причиной простуды (если мы под ней понимаем острую респираторную инфекцию, чаще всего — острую респираторную вирусную инфекцию), потому что к инфекционному заболеванию приводит именно инфекционный агент. Под простудой подразумевается нетяжёлая респираторная инфекция, чаще всего вызванная вирусами. Поэтому вирус – это причина, этиология заболевания, а переохлаждение — это лишь способствующий фактор, но не причинный. Очень часто люди, которые сильно переохлаждаются, но не заражаются при этом ничем и не являются носителями каких-то возбудителей, совершенно точно остаются здоровыми и не заболевают простудой. Ну и, собственно говоря, простудой можно заболеть и в жару, и очень часто такое бывает.

Другой вопрос, что действительно переохлаждение может способствовать активации имеющихся в организме возбудителей, потому что переохлаждение вызывает спазм периферических сосудов, что создает более благоприятные условия для размножения возбудителей и появления клинических симптомов.

— Почему прием витамина С не предотвращает простуду?

— Приём витамина С в принципе не может предотвратить никакое заболевание, кроме цинги. Прошлые представления о том, что витамин С каким-то образом предотвращает респираторные заболевания, в корне не верны, особенно синтетический витамин С. Кроме того, при приёме больших дозировок можно добиться скорее усиления камнеобразования, но точно не предотвращения ОРВИ. Поэтому эти данные можно считать устаревшими и недостоверными.

Но другой вопрос, что человек с нормальным витаминным статусом обладает более сбалансированным иммунным ответом, и у человека без гиповитаминоза иммунитет работает более целенаправленно в отношении инфекций.

— Почему простуду не надо лечить антибиотиками?

— ОРВИ не нужно лечить антибиотиками, так как вирусы этими препаратами не лечатся. Более того, распространённая практика «профилактического» назначения антибиотиков для предупреждения бактериальных осложнений тоже неэффективна. Причина в том, что антибиотики действуют только на активно размножающиеся бактерии. Раньше существовало понятие «прикрыть антибиотиками» для предотвращения активации имеющихся бактерий, но это научно не обоснованно и не работает.

Назначение антибиотиков «на всякий случай» бесполезно: на неактивные бактерии они не действуют. Но даже в случае, если бактерии начнут размножаться, уже принимаемый антибиотик может оказаться бесполезным.

— Когда нужно сбивать температуру?

— Температуру нужно снимать при условиях хорошей переносимости при показателе выше 38,5 градусов. Фебрильная температура может нанести вред организму, если она держится длительное время: более нескольких часов. Сейчас есть тактика, согласно которой можно снижать любую температуру, если она вызывает значительный дискомфорт и интоксикационный синдром. Даже если у человека температура 37,5 – 37,7, но он очень плохо себя чувствует, её лучше снизить, такая температура не полезна.

— Почему молоко с медом, лук и чеснок не лечат простуду?

— Народные средства, такие как молоко с мёдом, на самом деле не обладают никаким противовирусным действием. Они могут только облегчать симптомы болезни, и именно для этого их стоит использовать. Что касается лука и чеснока — да, у них действительно есть некоторые антибактериальные и противовирусные свойства. Однако чтобы получить реальный эффект, нужно съесть их в таких больших количествах, что это может привести к химическому ожогу слизистой желудочно-кишечного тракта.

Поэтому важно понимать, что все эти народные методы не являются надёжной защитой от болезней. Их можно использовать как дополнительные средства для облегчения симптомов, но не как основной способ профилактики или лечения заболеваний.

— Верно ли полагать, что при отсутствии температуры человек не заразен?

— При обычной респираторной инфекции человек начинает выделять вирусные частицы примерно за сутки до появления первых симптомов — это последний день инкубационного периода. Процесс выделения вирусных частиц продолжается от трёх до семи дней после начала заболевания.

Интересно отметить, что такие симптомы как насморк, чихание и кашель — это не просто реакция организма. Вирус «специально» вызывает эти симптомы, чтобы увеличить дальность своего распространения. Когда человек кашляет или чихает, вирусные частицы разлетаются на гораздо большее расстояние, чем при обычном дыхании. Это увеличивает шансы вируса найти нового носителя в зоне распространения.

Важно понимать, что отсутствие температуры вовсе не означает, что человек не заразен. Многие респираторные инфекции могут протекать без повышения температуры, но при этом больной остаётся крайне заразным. Особенно высока вероятность передачи вируса, если у человека наблюдаются активные симптомы — кашель, чихание или обильные выделения из носа.

— Насколько обязателен постельный режим при простуде?

Постельный режим становится необходимым в случаях, когда простудное заболевание сопровождается повышенной температурой тела. Это объясняется тем, что повышенная температура создает значительную нагрузку на кровеносную и дыхательную систему. Особенно важно соблюдать постельный режим при температуре выше 38 градусов. В такой ситуации необходимо минимизировать физическую активность, дать организму возможность сконцентрировать силы на борьбе с болезнью, ограничить движение (в основном лежать или сидеть). Суть постельного режима заключается не в полной неподвижности, а в существенном ограничении физической активности, чтобы организм мог эффективнее справляться с заболеванием.

— Может ли после простуды выработаться иммунитет ко всем ОРВИ?

— После перенесенной респираторной инфекции иммунитет может не сформироваться даже к возбудителям из одного рода вирусов, не говоря уже о всей группе ОРВИ. Респираторные вирусные инфекции представляют собой очень обширную и распространенную группу заболеваний. Эти вирусы обладают совершенно разным антигенным составом, в то время как наш организм вырабатывает защитные иммунные факторы, антитела и клетки памяти строго к конкретному возбудителю. Для каждого возбудителя формируется свой собственный пул защитных клеток и антител.

К сожалению, универсальной защиты от всех респираторных инфекций не существует. Это было бы замечательно, но природа так не работает.

— Что важнее: избегать контактов с больными или соблюдать правила гигиены?

— Самым эффективным способом избежать заражения является полное исключение контактов, поскольку это исключает возможность попадания вируса в организм. Хотя соблюдение правил личной гигиены, безусловно, важно, оно в основном помогает минимизировать только контактный путь передачи инфекции. При этом существует воздушно-капельный путь передачи, от которого сложно защититься. Даже при идеальном соблюдении всех гигиенических норм, человек остается уязвимым в общественных местах.

Таким образом, полная изоляция, являясь довольно сложным и радикальным методом, остается наиболее эффективным способом защиты. Правила личной гигиены, в свою очередь, лишь частично снижают риск заражения, но не могут обеспечить полную защиту от вирусных инфекций.

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