Международная выставка «75 лет Дружбе народов» открылась в библиотеке Таганрога

В рамках Годов культуры Россия — Китай и к 75-летию установления между странами дипломатических отношений Союз русских художников, творческий союз «Искусство без границ» и Российско-китайская ассоциация деятелей искусств представляют Международную выставку «75 лет дружбе народов».

«17 июля интересный творческий проект стартовал в Таганроге. В библиотеке им. А.П.Чехова открылась Международная выставка «75 лет Дружбе народов». Именно столько лет нас связывают прочные дипломатические отношение с Китайской Народной Республикой», — рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

На выставке представлено более ста работ 40 авторов. Среди участников — российские художники, представители творческих союзов новых российских регионов, художники Китая. Портреты, пейзажи и натюрморты, сюжетные композиции — творчество художников отображает людей, события, любимые места, а главное традиции наших двух стран.

«Напомню, что 2024-2025 годы объявлены Президентом РФ Владимиром Путиным перекрестными годами культуры России и Китая. И подобный международный творческий проект стал первой ласточкой в нашем регионе», — отметил Андрей Фатеев.

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева