Между тепловым ударом и простудой: врач рассказала жителям Таганрога об опасности переменчивой погоды летом

В ближайший месяц синоптики обещают нам путешествие в страну контрастов. Жара будет сменяться холодом, солнце — ливнями. Как уберечься от простуд и перегревания при такой непостоянной погоде? Об этом рассказала Ольга Крылова, кандидат медицинских наук, врач-терапевт ИНВИТРО-Северо-Запад.

Гидрометцентр предупреждает о переменчивой погоде летом. Как не заболеть ОРВИ?

Прежде всего, не надо забывать, что погода в течение дня меняется. Днем температура выше, а ранним утром, вечером и ночью — ниже. Влиять на погоду мы не можем, но в наших силах подобрать соответствующий гардероб.

Найти один универсальный наряд, в котором будет комфортно и в полуденный зной, и в ночной прохладе не получится. Если планируется длительное пребывание на улице в разное время дня, то нужно адаптироваться к изменениям температуры и солнечной активности, а значит, необходимо иметь нечто, что можно и снять, и надеть – легкая ветровка или компактная кофта, которую можно убрать в сумку. На случай дождя пригодится зонт или полиэтиленовый карманный дождевик. Помимо объективной температуры воздуха, есть субъективное ощущение тепла, на которое может влиять скорость ветра. Изучая прогноз, обращайте на это внимание.

Чаще других риску заразиться ОРВИ летом больше подвержены люди с измененным иммунитетом, а также те, кто работает в закрытых многолюдных помещениях с плохой вентиляцией и притоком свежего воздуха. Также отмечу, что ОРВИ требует лечения независимо от сезона. При появлении признаков заболевания обратитесь к врачу.

Помимо риска ОРВИ, летом актуальна и опасность теплового удара. Как не перегреться в жаркую погоду

Для профилактики ограничьте нахождение на солнце в периоды его пиковой активности (с 11:00 до 16:00), избегайте ношения не по сезону теплой одежды. Платья из синтетических материалов, закрытые кроссовки, плотные брюки можно регулярно увидеть на людях летом, в то время как предпочтительнее останавливать выбор на свободной одежде из легких натуральных тканей и босоножках или сандалиях.

Желательно пить адекватное количество жидкости, не злоупотреблять алкоголем и напитками с высоким содержанием сахара.

Кроме того, важно носить головной убор, при ярком солнце можно использовать солнечный зонтик. В случае пребывания на пляже замечательной профилактикой теплового удара будет частое и своевременное купание.

При первых признаках перегрева – таких как головная боль, сильная потливость, слабость и головокружение – нужно немедленно перейти в прохладное место, соблюдать покой и, при необходимости, обратиться за медицинской помощью.

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